أمير الموسوي لـ وهلق شو: إيران أظهرت عقلانيتها في التعامل مع الإسرائيلي الذي يريد تفلت الأمن في المنطقة

السياسي والإعلامي الإيراني أمير الموسوي لـ وهلق شو: رسالة إيران كانت واضحة بخصوص توقيت الرد مع العدو "أن الصواريخ ستصل إلى أهدافها بالرغم من كل التجهيزات العالمية للتصدي"