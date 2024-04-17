مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يغير بثلاثة صواريخ على وادي العصافير في الخيام

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فرنجية: لا أرى أن ترشيحي يضرب العملية الديمقراطية بل يكرسها وأنا المرشح الوحيد "المعروفة خلفيتي"
فرنجية: لا أرى أن ترشيحي يضرب العملية الديمقراطية بل يكرسها وأنا المرشح الوحيد "المعروفة خلفيتي"
فرنجية: نحن قاطعنا لجنة اجتمعت برعاية البطريرك ولم نقاطع بكركي ومنفتحون على كل حوار واذا صدرت وثيقة عن بكركي تنسجم مع قناعاتنا سنؤيدها
فرنجية: نحن قاطعنا لجنة اجتمعت برعاية البطريرك ولم نقاطع بكركي ومنفتحون على كل حوار واذا صدرت وثيقة عن بكركي تنسجم مع قناعاتنا سنؤيدها
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