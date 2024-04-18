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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية من مسيرة استهدفت منزلا عند أطراف بلدة مركبا
2024-04-18 | 05:16
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية من مسيرة استهدفت منزلا عند أطراف بلدة مركبا
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الجديد:
اسرائيلية
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مركبا
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السفير المصري رداً على سؤال مراسلة الجديد: عدم حضور أحد سفراء اللجنة الخماسية إلى اللقاءات لا يغير في موقفها
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