معلومات الجديد: الرئيس سعد الحريري لن يحضر الى لبنان في الساعات المقبلة ولن يستطيع المشاركة في تشييع زوج عمته وذلك بسبب العملية الجراحية التي أجراها وبانتظار مثوله للشفاء التام