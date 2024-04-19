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خاص الجديد
معلومات الجديد عن لقاء الإليزيه: ملف النزوح السوري طُرح على الطاولة لتحديد المناطق الآمنة وكيفية تصنيف العودة إليها بشكل آمن
2024-04-19 | 13:13
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معلومات الجديد عن لقاء الإليزيه: ملف النزوح السوري طُرح على الطاولة لتحديد المناطق الآمنة وكيفية تصنيف العودة إليها بشكل آمن
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