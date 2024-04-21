عضو تكتّل الجمهورية القويّة النائب سعيد الأسمر لـ وهلق شو: لدينا أسماء كثيرة مرشحة لرئاسة الجمهورية ولكن المهم في الموضوع الدعوة لجلسة إنتخاب رئيس وحينها "ما حدا يحمل همنا"

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ #وهلق_شو: أي حوار يجب أن يسبقه تحضير جدّي وهذا ما لم يحصل وكل محاولات النقاشات التي حصلت سابقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت تقابل بجواب مفاده أن سليمان فرنجية هو المرشّح لرئاسة الجمهورية