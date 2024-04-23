علي حمية: الحزب ضرب الرادار الأعظم لدى "إسرائيل"

المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي: مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي نائب قائد سرية في الكتيبة 8103 اللواء السادس متأثراً بجراح أُصيب بها جراء عملية حزب الله في عرب العرامشة