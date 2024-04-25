مصادر الجديد عن إجتماع كليمنصو: العلاقة بين الإشتراكي وحزب الله يحكمها التواصل والتنسيق المستمر والطرفان مقتنعان بعدم تطور الجبهة الجنوبية وبأن الحرب لن تتوسع