164 بلدية منحلّة ما هو وضعها في التمديد؟ | التفاصيل في النشرة المسائية

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2024-04-26 | 12:31
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التمديد؟
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النشرة
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف مركبة على طريق ميدون في البقاع الغربي
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