وزير الدولة الليبي للشؤن الإقتصادية السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الإحتكار للسلطة التشريعية الحالي الدكتور سلامة الغويل لـ هنا بيروت: هانيبال القذافي لا يتحمل وزر أي قضية لا علاقة له بها والأخوة في لبنان يعلمون ذلك