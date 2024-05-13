معلومات الجديد: بعد جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية سيتداعى النواب الى اجتماع مفتوح لوضع التصور التوافقي للتوصية ويحرص الرئيس بري على حث كل الكتل لانتداب ممثلين عنها والمشاركة في صياغتها