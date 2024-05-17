مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط ووقوع اصابات

معلومات الجديد: أحد الاقتراحات التي ستطرحها كتلة الاعتدال على القوى المختلفة أن تكون هي الجهة الداعية إلى جلسة تشاور على أن يجري البحث عن صيغة توافقية لرئاسة الجلسة