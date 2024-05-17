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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط ووقوع اصابات
2024-05-17 | 11:22
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط ووقوع اصابات
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط ووقوع اصابات
خاص الجديد
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