مستشار رئيس الحكومة فارس الجميّل لـ #الجديد: لا صحة لأي توجيهات بالتهدئة من الرئيس ميقاتي على اعتبار ألا حملة من الاساس والواقع أن الاطراف اقتنعت بضرورة انتظام العمل السياسي والحكومي