ناشر ورئيس تحرير موقع صدى الوطن أسامة السبلاني لـ وهلق شو: فرنسا وأميركا في مأزق وأول بند على رأس القمة الفرنسية – الأميركية كان الوضع في أوكرانيا وليس الملف اللبناني

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: أميركا لم تكن متحمّسة أن يكون ملف لبنان أساسي على طاولة البحث في قمة باريس والفرنسي يسعى الى أن يكون الملف الرئاسي اللبناني ضمن قائمة البحث