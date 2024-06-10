النائب جورج عدوان لـ الجديد: نريد جلسات متتالية لإنتخاب الرئيس وطلب الحوار غير دستوري

مراسلة "الجديد": سفراء مصر وقطر وفرنسا سمعوا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الموقف نفسه أي الحوار مقبول من الكتلة بإدارة الرئيس بري ومن دون شروط مسبقة