نبيه عواضة: ما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة

عواضة، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، أكد أن "الكلفة التي دفعتها "إسرائيل" إثر عملية طوفان الأقصى عالية جداً"، مشدداً على أن "المقاومة اليوم في الجنوب تسجل نقاط وتوجّه رسائل ضمنية.. و"إسرائيل" تريد الإنتقال من معركة النقاط الى معركة المعادلات التي يتحضر حزب الله لخوضها من خلال إستخدام أنواع جديدة من الأسلحة".وتابع: "هناك نقاش في "إسرائيل" متعلّق بزيادة التصعيد ضدّ لبنان ويتم الحديث عن ضربة كبيرة إذ أن الإسرائيلي يعتبر أن حرب لبنان هي مفتاح الحلّ بالنسبة له"، موضحاً أن "هناك إعجاب إسرائيلي بقدرات حزب الله وإدارته للمعركة في الجبهة الجنوبية.. وما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة".