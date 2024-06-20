شارل جبور يتحدّث عن "فشل" النظام اللبناني: على كل جهة إدارة المقاطعة الخاصة بها



قال مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور إن "السقف المرتفع الذي ظهر في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم أمس جاء نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرّض لها الحزب"، معتبراً أن "هدف رفع السقف بخطاب نصر الله هو ردع "إسرائيل" من خلال إستجداء التدخل الخارجي ومنعها من شن الحرب".

جبور، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، أكد أن "التهديدات الإسرائيلية جديّة ويجب على حزب الله أن يفرمل وتيرة عملياته العسكرية لكي تبقى الأمور منضبطة وترك مجال للتفاوض"، مشدداً على أن "الوقوف الى جانب حزب الله بمثابة خيانة لأفكارنا لأنه ورّطنا بهذه الحرب.. والحزب هو المعتدي على إسرائيل".

وتابع: "يمكن أن نتجنّب الحرب عندما يعطي نصر الله إشارة الى الجيش اللبناني للإنتشار في الجنوب أو أن يعلن إنتصار حماس في غزة وبالتالي وقف الحرب في الجبهة اللبنانية".

من جهة أخرى، لفت جبور الى أن "المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني يتقاطعان على حساب الشعب اللبناني"، موضحاً أن "حزب الله لا يريد أن يتنازل عن سلاحه وأمام هذا المعطى لا يمكن بناء دولة".

كما وأكد أن "الطائف إنتهى عام 1989 وهو موجود اليوم بالشكل فقط"، معتبراً أن "النظام اللبناني فشل وإرتكبنا خطايا تحت شعار الوحدة والذي يجب أن يحصل هو العيش في بلد واحد لكن كل جهة تدير المقاطعة الخاصة بها".

