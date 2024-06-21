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خاص الجديد
معلومات الجديد: السفارة القبرصية في بيروت تستأنف عملها بداية الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية ولوجستية
2024-06-21 | 13:12
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معلومات الجديد: السفارة القبرصية في بيروت تستأنف عملها بداية الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية ولوجستية
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معلومات الجديد: السفارة القبرصية في بيروت تستأنف عملها بداية الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية ولوجستية
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محليات
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مراسل الجديد: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفتين على بلدة يارون خلال تشييع الشهيد حسن صعب من دون وقوع أي إصابات
مصادر سياسية للجديد: تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح اسرائيل لن يؤثرَ على العلاقات معها وليس هناك من تخوف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص لأن الاتحادَ الاوروبي يقف خلفها
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