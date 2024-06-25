طارق عبود: الحرب الإسرائيلية على لبنان إنتحار

قال الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية طارق عبود إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمارس سياسة الإبتزاز والإذلال مع الرئيس الأميركي جو بايدن".

عبود، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، شدد على أن "المقاومة تأخد الإحتياطات العسكرية كاملة لمواجه تهديدات العدو وعلى المستوى السياسي كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير واضح لجهة مواجهة هذا الخطر وهو يخدم الجبهة في ظلّ الحرب النفسية".

وأضاف: "المقاومة في لبنان جاهزة للمعركة والحرب الإسرائيلية عليه نوع من الإنتحار"، معتبراً أن "العدو سيكون أمام مشهد لم يراود خيال أي إسرائيلي ونحن نتحدث عن كمية من الصواريخ الدقيقة ستجعل "إسرائيل" تنهار في فترة وجيزة".

