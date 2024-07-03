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معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
2024-07-03 | 06:50
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معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
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