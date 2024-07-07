الصحافي المتخصص في الشؤون الفرنسية تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: هناك تقدم لليسار وقد أخذ العدد الاكبر من المقاعد و"لا أكترية" لأي فريق والتقارب يسيطر على النتائج