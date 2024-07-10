اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة وصفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات اصبع الجليل

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: تسجيل عدد من الاصابات الطفيفة في صفوف المدنيين نتيجة الغارة على برعشيت