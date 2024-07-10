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2024-07-10 | 08:13
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اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة وصفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات اصبع الجليل
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