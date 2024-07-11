مصادر وزير الثقافة لـ الجديد: الأجواء بين وزير الدفاع وقائد الجيش أكثر من إيجابية وهما الأحرص على المؤسسة العسكرية
مصادر وزير الثقافة لـ الجديد: الأجواء بين وزير الدفاع وقائد الجيش أكثر من إيجابية وهما الأحرص على المؤسسة العسكرية
أفادت مصادر نقلاً عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى لقناة "الجديد" بأن "وزير الدفاع وقائد الجيش هما الأحرص على المؤسسة العسكرية وكل منهما يقدّر الآخر ويحرص على دوره وحضوره وصلاحياته كما يحرص ان تكون علاقتهما مزدانةً بروح التنسيق والتعاون وفاقاً لما تفرضه المسؤولية الوطنية ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبما يخدم المصلحة العامة، والأجواء بينهما اكثر من ايجابية مما يجعلنا مستبشرين لا في معالجتهما السريعة لمسألة مباراة تلامذة الضباط فقط بل وايضاً في كل استحقاق مستقبلي يعني المؤسسة العسكرية".