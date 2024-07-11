مصادر وزير الثقافة لـ الجديد: الأجواء بين وزير الدفاع وقائد الجيش أكثر من إيجابية وهما الأحرص على المؤسسة العسكرية

مصادر وزير الثقافة لـ الجديد: الأجواء بين وزير الدفاع وقائد الجيش أكثر من إيجابية وهما الأحرص على المؤسسة العسكرية

