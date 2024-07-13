الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:25
هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!
07:53
إسرائيل تفتش عنه في كل مكان.. من هو محمد الضيف؟
03:34
تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت
03:05
بالفيديو- مقابلة عمل "مزدحمة"... ونهاية غير متوقعة!
02:31
بالفيديو - أغرب محاولة تهريب من مطار القاهرة ... وجبات شاورما فضحت الراكب!
خاص الجديد
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى لـ هنا بيروت: بهمة قائد الجيش ووزير الدفاع جنبنا المؤسسة العسكرية والبلد من أمرٍ غير مرغوب فيه
2024-07-13 | 08:15
A-
A+
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى لـ هنا بيروت: بهمة قائد الجيش ووزير الدفاع جنبنا المؤسسة العسكرية والبلد من أمرٍ غير مرغوب فيه
مقالات ذات صلة
محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة
مصادر وزير الثقافة لـ الجديد: الأجواء بين وزير الدفاع وقائد الجيش أكثر من إيجابية وهما الأحرص على المؤسسة العسكرية
وزير الثقافة يعلّق على الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية... ماذا قال؟
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى لـ هنا بيروت: بهمة قائد الجيش ووزير الدفاع جنبنا المؤسسة العسكرية والبلد من أمرٍ غير مرغوب فيه
خاص الجديد
محليات
الثقافة
حكومة
تصريف
الأعمال
المرتضى
بيروت:
الجيش
ووزير
الدفاع
جنبنا
المؤسسة
العسكرية
والبلد
مرغوب
العودة الى الأعلى
محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة
مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:22
محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة
08:22
محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة
15:51
مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
15:51
مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
15:04
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا
15:04
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا
يحدث الآن
عربي و دولي
09:00
فيديو | أثناء الصلاة.. قصف إسرائيلي وإستشهاد 17 فلسطينيا غربي غزة
عربي و دولي
08:45
الجزائر تقرر تأجيل جميع المهرجانات الفنية تضامنا مع القضية الفلسطينية
محليات
08:40
القوات: محور الممانعة يصرّ على تكذيب الوقائع المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:33
مراسل الجديد يكشف معلومات عن حادثة الخردلي: شهيدان من كفركلا استهدفهما العدو الاسرائيلي ... للمتابعة مباشرة:
2024-06-01
مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لن تقبل بإبرام أي إتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتم تلبية شروطنا كاملة
2024-07-12
محمد نزال لـ الجديد: الأقاويل عن موافقة حماس على التنازل عن السلطة أو تسليمها لجهة ثالثة غير صحيحة جملة وتفصيلاً والحركة أعلنت أنها مستعدة لتكون جزءاً من السلطة
2024-07-05
مسؤولون في الموساد لصحيفة "وول ستريت جورنال": نعتقد أن "إسرائيل" ستوافق على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة
2024-07-12
عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال لـ الجديد: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة والحقيقة أن نتنياهو لا يرغب في الانسحاب من قطاع غزة أو وقف القتال
2024-06-03
الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان لـ هنا بيروت: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناور ويقف في المنطقة الرمادية وينتظر ردّة فعل حركة حماس
بالفيديو
بالفيديو
06:53
جوني منير يكشف تفاصيل عن الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية
06:40
جوني منير عن الملف الرئاسي: المبادرات والحوارات هي لتعبئة الوقت الفارغ ولن تنتج رئيسا
06:14
إستهداف الخردلي.. العدو الإسرائيلي ينشر فيديو ومعلومات!
06:12
خالد ابو شقرا : ضريبة مرتقبة على القروض بالعملة الاجنبية المسددة بغير قيمتها الحقيقية
05:33
مراسل الجديد يكشف معلومات عن حادثة الخردلي: شهيدان من كفركلا استهدفهما العدو الاسرائيلي ... للمتابعة مباشرة:
05:01
القسام: أوقعنا رتل آليات للاحتلال في كمين ودمرنا 3 دبابات بقذائف الياسين 105 وما زال الاشتباك مستمرا شرق رفح
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:30
فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام
محليات
09:30
فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام
محليات
12:21
خبر سار من "كهرباء لبنان".. اليكم التفاصيل
محليات
12:21
خبر سار من "كهرباء لبنان".. اليكم التفاصيل
منوعات
02:20
بصور وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً!
منوعات
02:20
بصور وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً!
محليات
06:14
إستهداف الخردلي.. العدو الإسرائيلي ينشر فيديو ومعلومات!
محليات
06:14
إستهداف الخردلي.. العدو الإسرائيلي ينشر فيديو ومعلومات!
محليات
04:44
مصابتان بطلقات نارية... العثور على جثتين داخل سيارتهما على طريق الخردلي
محليات
04:44
مصابتان بطلقات نارية... العثور على جثتين داخل سيارتهما على طريق الخردلي
محليات
11:26
بعد مقطع وضاح الصادق حول الـ 10 آلاف جندي.. بيان وفيديو توضيحي
محليات
11:26
بعد مقطع وضاح الصادق حول الـ 10 آلاف جندي.. بيان وفيديو توضيحي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024