محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة

العودة الى الأعلى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى لـ هنا بيروت: بهمة قائد الجيش ووزير الدفاع جنبنا المؤسسة العسكرية والبلد من أمرٍ غير مرغوب فيه