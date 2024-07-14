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خاص الجديد
حسن فضل الله لـ #الجديد: رسائل العدو الاسرائيلي الامنية واغتيالاته ضد المقاومين لم تؤد إلى أي تراجع لدى حزب الله
2024-07-14 | 07:40
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حسن فضل الله لـ #الجديد: رسائل العدو الاسرائيلي الامنية واغتيالاته ضد المقاومين لم تؤد إلى أي تراجع لدى حزب الله
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خاص الجديد
محليات
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النائب حسن فضل الله من بنت جبيل لـ #الجديد: الحرب لم تدفع المقاومة إلى التراجع عن مساندة الاهالي في غزة وما يحصل اليوم يجب أن يكون دافعاً للتمسك بالمقاومة
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