محمد عبيد يكشف معلومات مهمّة عن "الحاج محسن"

اوساط حكومية معنية لـ #الجديد: نستغرب عدم احساس وزراء التيار بالمسؤولية الوطنية وغيابهم عن جلسات وزارية في هذا الظرف الدقيق وتسأل الاوساط: لماذا لا يستقيلون طالما ان جدوى المقاطعة لم ينفع؟