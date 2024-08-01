طاهر النونو للجديد: نتنياهو لم يحقق أي إنجاز ميداني وفشل في المواجهة العسكرية لذلك هو الآن يلجأ إلى سياسة الاغتيالات والإرهاب

مهدي عفيفي للجديد: نتيناهو أخذ الضوء الأخضر من الادارة الاميركية مع العلم ان القرارات المهمة تتخذ من الكونغرس لذلك نرى نتنياهو يزور الكونغرس الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني بشكل كامل وبالتالي لا يستطيع اي رئيس تغيير دعم اسرائيل