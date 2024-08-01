أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: من يعتبر هوكستين الشيطان الأكبر لا يجب أن ينتظر منه الحقيقة ونحن نعلم أن الحلّ للمشكلة الحالية هو عودة حزب الله الى الدولة