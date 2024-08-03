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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان
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ابراهيم حطيط لـ #الجديد: لا نؤمن بمهنية القاضي بيطار على الاطلاق
2024-08-03 | 05:48
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ابراهيم حطيط لـ #الجديد: لا نؤمن بمهنية القاضي بيطار على الاطلاق
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خاص الجديد
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#الجديد:
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القاضي
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الاطلاق
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