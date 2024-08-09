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خاص الجديد

غادة ايوب في اول اطلالة بعد الفيديو الذي اثار انتقادات: كل الاشارات تدل الى التحضير لعملية اغتيال

2024-08-09 | 05:41
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غادة ايوب في اول اطلالة بعد الفيديو الذي اثار انتقادات: كل الاشارات تدل الى التحضير لعملية اغتيال


اشارت النائبة غادة أيوب الى ان الفيديو الذي انتشر لها مؤخراً “ليس مسرباً وهو منشور على صفحتي منذ 4 ايام وعلى صفحة القوات اللبنانية في جزين وهو حصل يوم السبت 26 تموز وهي ذكرى خروج الدكتور جعجع من المعتقل ".

واضافت في اتصال مع الجديد ضمن برنامج الحدث مع آدم شمس الدين ان "كلمتي في الفيديو كانت يوم السبت 26 تموز وهي ذكرى خروج الدكتور جعجع من المعتقل و ذكرت الـ 1400 سنة كي نتحدث عن كل النضال الذي خاضته البطريركية المارونية ضد الاضطهادات والظلم والوصايات التي لا لون ديني لها حتى نصل الى تأسيس لبنان الكبير ".

وتابعت: "نحن مستمرون ضد كل انواع الاضطهادات والذل واخذ لبنان رهينة لمحور الممانعة او غيره "، واضافت: "انا لم أتوجه الى المسلمين وغادة ايوب ليس لديها اي تطرف في حياتها ".

وشددت ايوب على انه تم تحوير كلامها  واخذ منه فقط ربع دقيقة ، مشيرة الى ان مسار خطيراً اليوم.

قالت : "لا اريد بأي يوم ان تكون صيدا مشروع فتنة او تغطي مشروع فتنة وانبه من الاقلام التي تكتب ، صوتي هو صوت سيادي لابناء صيدا واقول ان اي تعدي على حياتي او حياة عائلتي في صيدا او غيرها ان اهل المدينة براء منه فالتطرف لا يشبه اهلها".

وتابعت: "اليوم مواجهتنا ضد كل الاضطهادات والاستبداد من اي لون كان ومواجهتنا مع التيار الوطني الحر الذي يقوم بتفاهم لا يوصل الا لخراب لبنان ، ومواجهتنا ليست طائفية".

واضافت: "كل الاشارات تدل الى التحضير لعملية اغتيال واضحة"، وتابعت: " فلنجنب الفتنة فاليوم تكتب خريطة جديدة في الشرق الاوسط وهناك مخاطر حقيقية من العدو الاسرائيلي ".

 

 
 
 
 
 
 
 
غادة ايوب في اول اطلالة بعد الفيديو الذي اثار انتقادات: كل الاشارات تدل الى التحضير لعملية اغتيال

خاص الجديد

محليات

غادة ايوب

جعجع

القوات اللبنانية

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