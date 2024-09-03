الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ الجديد: "أكلنا بوكس" في هذا الموسم ونحن دفعنا ولم نجنِ ولا نعرف الى أين ستذهب إليه الأمور وعلى الدولة أن تشاركنا في الخسارة مثل مشاركتها لنا في الربح