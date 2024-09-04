المشهد السياسي: كواليس إتصال هوكستين قبل إستهداف الضاحية

ويقول مصدر نيابي للجديد: نحن على تواصل دائم مع بكركي إلا اننا لن ندخل غبطته في دهاليز الخلافات السياسية، ميدانيا لا تزال الأرض على حالها مع تصعيد في استهداف المدنيين في جنوب لبنان، فيما أفادت معلومات صحافية عن أن ملامح الموفد الاميركي هوكستين لن تطل على لبنان قريبا بعد أن كان التواصل الاخير قيبل استهداف الضاحية، وهنا يذكر مصدر سياسي باتصالات ما قبل الاستهداف، إذ أن هوكستين كان قد طمأن أحد المراجع السياسية بعدم استهداف بيروت، ولدى تأكيد المرجع أن الضاحية جزء من بيروت، أجاب هوكستين: لا أعلم فأنا لن أكون في غرفة العمليات، اما رئاسيا فيعود الملف من باب المملكة العربية السعودية مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى العلا وتقديرات بلقاء مرتقب خلال ساعات مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في حضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وسط تكتم شديد على مضامين اللقاء وعناوينه.حكوميا لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد، فيما قال مصدر وزاري للجديد إنه من المتوقع عقد جلسة وزارية الاسبوع المقبل وعلى جدول اعمالها البحث في الموازنة.