معلومات الجديد: النواب الـ 4 الخارجون من "التيار الوطني الحر" سيجتمعون يوم الخميس الساعة 12 ظهراً مع البطريرك الراعي في الديمان وسيدلون بأول تصريح إعلامي لهم بعدما إنفصلوا أو فصلوا من "التيار"