مصدر سياسي لـ الجديد: هوكستين كان قد طمأن أحد المراجع السياسية قبل ضربة الضاحية بعدم إستهداف بيروت ولدى تأكيد المرجع أن الضاحية جزء من بيروت أجاب هوكستين "لا أعلم فأنا لن أكون في غرفة العمليات"