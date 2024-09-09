مراسلة الجديد: وصول القاضية هيلانه إسكندر الى قصر عدل بيروت

مراسلة الجديد: وصول أحد وكلاء الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت وسط تدابير أمنية إستثنائية في محيط قصر العدل بالتزامن مع موعد مثوله أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي