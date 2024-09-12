واصف الحركة لـ هنا بيروت: الريس حلاوي طلب من القاضية هيلانة اسكندر تقديم إثبات من المرجع المختص لحضورها الجلسة ولكن من الضروري أن يعرف الجميع أن صفتها القانونية ثابتة ولا تحتاج لهذا الإذن

العودة الى الأعلى واصف الحركة لـ هنا بيروت: رياض سلامة يعرف أن هذه المنظومة مجرمة وقد تتخلص منه في أي لحظة