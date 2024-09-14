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المشهد السياسي: كواليس إجتماع "الخماسية".. وما جديد قضيّة سلامة؟

2024-09-14 | 12:57
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المشهد السياسي: كواليس إجتماع &quot;الخماسية&quot;.. وما جديد قضيّة سلامة؟
المشهد السياسي: كواليس إجتماع "الخماسية".. وما جديد قضيّة سلامة؟

المشهد السياسي: كواليس إجتماع "الخماسية".. وما جديد قضيّة سلامة؟

بعيدا عن السجالات الطالبية والتعليمية، وملف النزوح والعسكر، يتراجع مجددا التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية، فاجتماع السفراء الخمسة لم يتخط  التداول الدوري والنقاش حول سبل  انتخاب الرئيس، ووسط  إشاعة أجواء عن أن المجموعة غير متوافقة على مسار الملف في المرحلة الحالية، قالت معلومات الجديد ان اللقاء كان فرصة للتدوال بالمساعي التي قام بها كل سفير في الفترة الماضية، كما  استعرض  المجتمعون  أجواء لقاء الوزير نزار  العلولا مع الموفد الرئاسي الفرنسي في المملكة الاسبوع الماضي، وتناول البحث أيضا المساعي في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وخلال الاجتماع كان الموقف موحدا بين السفراء حول ضرورة انتخاب الرئيس في ظل خطر حقيقي إذا لم  تم إنجاز الأمر، على أن يكون الانتخاب الخطوة الاولى تمهيدا لمعالجة الاستحقاقات المتبقية وملء الشواغر على مستوى المؤسسات الامنية والعسكرية والامالية والاقتصادية، وقالت مصادر الخماسية للجديد أن لا اجتماعات مقبلة لأعضاء الخماسية قريبا، إلا ان ذلك لا يمنع القيام بجولات إستطلاعية، وعن زيارة لودريان أواخر الشهر الحالي، قالت المصادر انها في إطار الدفع قدما بالمساعي المبذولة، والاهم أنه لن يحمل أي جديد وإنما سيرى ما في جعبة اللبنانيين، داخليا  لا يتلقف أي طرف صفة العجلة، وإنما ينشغل الجميع بالسجالات والتهديدات المتبادلة، وبالتالي يتسم المشهد الداخلي بشرخ رئاسي و تأزم مالي واقتصادي وتعليمي واجتماعي، حكوميا لا مواعيد دولية حتى اللحظة ولا حراك إستثنائي عدا معاودة البحث بالموازنة العامة بعد عيد المولد النبوي الشريف.
قضائيا، يستكمل قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي تحقيقاته في ملف مصرف لبنان، على أن يشهد الأسبوع المقبل جلسات استماع ومواجهة بين  الشهود والحاكم السابق، وفي المعلومات أن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستكمل أيضا  تحقيقات مالية وردت اليه في تقارير سابقة ومنها شبهة اختلاس المال العام وتبييض الأموال، أما في بعبدا، وعلى رغم كف يدها، لا تزال النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غاده عون مصرة على التحقيق في ملف الحاكم، وفي معلومات الجديد أن عون بعدما  تعذر عليها استجواب الحاكم، ومن خارج الاصول القانونية، استدعت يوم الخميس المحامي تويني الى مكتبها في بعبدا بعدما  تواصل معه احد المحامين قائلا إن اللقاء هو دردشة قانونية تطلع خلالها عون على ملف التحقيق بشكل عام، الا ان عون وفور دخول تويني الى مكتبها فتحت محضرا بالجلسة، في محاولة لأخذ إفادته بشكل رسمي، وبعدما  تمنع  تويني عن القبول، حددت له موعدا يوم الثلثاء للاستماع اليه مجدداً.





المشهد السياسي: كواليس إجتماع "الخماسية".. وما جديد قضيّة سلامة؟

خاص الجديد

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المشهد السياسي

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