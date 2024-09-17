مراسلة الجديد تواكب عملية تسليم محاصيل التبغ جنوباً

الخير لـ هنا بيروت: ما حصل في اليومين الماضيين جمد أي مسعى رئاسي نحن أمام مرحلة انتظار صعبة يجب أن يكون عنوانها التضامن والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل