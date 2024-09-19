ما صحة توقيف عميل في ميفدون؟

أكد الصحافي رضوان مرتضى، في حديث ضمن برنامج الحدث عبر قناة الجديد، أن خبر توقيف أحد العملاء في بلدة ميفدون والذي قيل أن شقيقه أحد قياديي حزب الله هو خبر عار من الصحة تماماً.