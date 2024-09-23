مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة

مولوي لـ الجديد: ندعو إلى تطبيق القرارات الشرعية الدولية على رأسها الـ 1701 ونحمل مناشدة جدية إلى أصدقاء لبنان لا سيما الأشقاء العرب لبذل الجهود الدبلوماسية وإيقاف هذه الحرب