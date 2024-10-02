فيديو - عدوان إسرائيلي متجدّد على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً الأحياء السكنية.

ونفّذ سلاح جو العدو، فجر اليوم، عدّة غارات فاق عددها الـ 14 إستهدفت أحياء سكنية متفرقة.