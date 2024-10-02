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النائب جهاد الصمد للجديد: علاقتنا مع الدولة اللبنانية وليس مع الجمعيات ولا يمكن التقصير مع النازحين وهناك استعداد من قبل مغتربين في مختلف الدول العربية لتقديم المساعدة
2024-10-02 | 08:07
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النائب جهاد الصمد للجديد: علاقتنا مع الدولة اللبنانية وليس مع الجمعيات ولا يمكن التقصير مع النازحين وهناك استعداد من قبل مغتربين في مختلف الدول العربية لتقديم المساعدة
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