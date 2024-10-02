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2024-10-02 | 11:43
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مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل لـ "الجديد": الحكومة الحالية أنشأت 874 مركز إيواء ولا صحة لبقاء مواطنين في الشوارع إنما المراكز الجديدة قيد الإنشاء والمسألة مسألة وقت
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