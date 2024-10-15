معلومات الجديد: حركة لافتة تحت عنوان حل الازمة اللبنانية بدأت تتبلور في كواليس الدبلوماسية العربية بدءا من الاردن ومصر والسعودية ودول اخرى ستظهر تفاصيلها في الأيام أو الساعات المقبلة