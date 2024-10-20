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الصحافي تمام نورالدين لـ الجديد: مؤتمر باريس لن يوقف النار في لبنان بل سيقدم مساعدات ولأن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب
2024-10-20 | 03:56
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الصحافي تمام نورالدين لـ الجديد: مؤتمر باريس لن يوقف النار في لبنان بل سيقدم مساعدات ولأن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب
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الصحافي تمام نورالدين لـ الجديد: مؤتمر باريس لن يوقف النار في لبنان بل سيقدم مساعدات ولأن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب
خاص الجديد
محليات
نورالدين
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