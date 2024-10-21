داريل عيسى للجديد: بري رئيس الطائفة الشيعية وقد رمى بعرض الحائط كل الطوائف الأخرى بخرقه للدستور

مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان رداً على داريل عيسى: من غير المستغرب أن شخصاً يغطي العدوان الاسرائيلي على بلده الأم يحاول اتهام الرئيس بري بعدم ممارسة الديمقراطية في لبنان