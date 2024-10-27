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علي منصور لـ وهلق شو: إتخذ القرار العربي الصحيح بالمشاركة في الإنتخابات ولكن حجب الصوت العربي عن هاريس وترامب
2024-10-27 | 17:33
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علي منصور لـ وهلق شو: إتخذ القرار العربي الصحيح بالمشاركة في الإنتخابات ولكن حجب الصوت العربي عن هاريس وترامب
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وترامب
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مصادر أمنية لـ الجديد: الشخصية المستهدفة في حارة صيدا هو حسين فنيش وأغلبية الشهداء من عائلته
مراسل الجديد: 8 غارات في أقل من ساعة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت محيط الحدث وبرج البراجنة وحارة حريك
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