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خاص الجديد
ميقاتي لـ الجديد: اتصلت بهوكستين وأبلغني أنه متوجهاً إلى تل أبيب ونأمل بوقف إطلاق النار في الساعات المقبلة
2024-10-30 | 15:10
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ميقاتي لـ الجديد: اتصلت بهوكستين وأبلغني أنه متوجهاً إلى تل أبيب ونأمل بوقف إطلاق النار في الساعات المقبلة
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ميقاتي لـ الجديد: اتصلت بهوكستين وأبلغني أنه متوجهاً إلى تل أبيب ونأمل بوقف إطلاق النار في الساعات المقبلة
خاص الجديد
محليات
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