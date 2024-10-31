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خاص الجديد
عدوان يطال النبطية.. الجديد تواكب التطورات لحظة بلحظة
2024-10-31 | 17:53
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عدوان يطال النبطية.. الجديد تواكب التطورات لحظة بلحظة
عدوان يطال النبطية.. الجديد تواكب التطورات لحظة بلحظة
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العدوان على لبنان
إسرائيل
جنوب لبنان
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